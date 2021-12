De Vrij convocato, parte dalla panchina. In difesa torna Dimarco – TS

De Vrij è partito con la squadra verso Madrid, dove l’Inter si giocherà il primo posto del girone con gli spagnoli. In difesa, secondo TuttoSport questa mattina, torna Federico Dimarco.

DISPONIBILE – Recuperati de Vrij e Kolarov, entrambi sono partiti con la squadra verso Madrid. L’olandese con l’Inter non mette piede da un mese, oggi sarà a disposizione di Inzaghi in panchina. In difesa torna Dimarco sul centro-sinistra, completando il reparto con Skriniar e Bastoni al centro della difesa. Sulla fascia destra, invece, D’Ambrosio è in vantaggio rispetto Dumfries.

Fonte: TuttoSport