De Vrij colpevole, Gagliardini impreciso, esterni di riserva bocciati – CdS

Il “Corriere dello Sport” nelle sue pagelle di Inter-Sampdoria boccia quattro nerazzurri: de Vrij, Gagliardini, Biraghi e Moses.

ERRORE SUL GOL – De Vrij è bocciato col 5,5. Viene graziato di uno stupido giallo per un fallo su La Gumina, ma l’errore più grave è sul gol della Samp: si fa saltare in testa da Colley che centra la traversa, poi arriva il tocco di Thorsby.

IMPRECISO – Gagliardini prende 5,5. L’infortunio di Brozovic lo rilancia come titolare. L’ultima volta era stata l’11 gennaio contro l’Atalanta. E’ libero di impostare il gioco, ma commette un errore grave nel finale del primo tempo quando perde palla al limite dell’area: per sua fortuna, Ramirez lo grazia. Fermo anche lui sul gol di Thorsby. Brutto il giallo per simulazione.

Il voto di Biraghi è 5,5. Ultimi 20’ per l’ex viola per cercare con i cross la testa di Lukaku. Ricerca vana

Voto 5,5 anche per Moses. Ormai è un cambio classico: fuori gli esterni usurati, dentro gli esterni freschi. Ha due occasioni e le sbaglia.