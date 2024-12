De Vrij in Cagliari-Inter, Darmian subito dopo! Buone notizie per Inzaghi – CdS

L’Inter si presenta alla sfida contro il Cagliari con notizie incoraggianti per il reparto difensivo, che nelle ultime settimane è stato messo alla prova da assenze e acciacchi. Stefan de Vrij ha recuperato completamente. Buone notizie anche sul fronte Matteo Darmian: il Corriere dello Sport fa il punto riguardo la retroguardia nerazzurra.

BUONE NOTIZIE – Dopo essere stato lasciato a riposo nel match di Coppa Italia contro l’Udinese e aver subìto una botta in allenamento, de Vrij aveva giocato solo uno spezzone contro il Como nell’ultima uscita. Ora, il centrale olandese è pronto per riprendere il comando del reparto arretrato. Il suo rientro permette a Inzaghi di mantenere intatta la struttura tattica, evitando di dover adattare altri difensori a un ruolo non naturale. La partita contro il Cagliari rappresenta un’opportunità per de Vrij di ritrovare continuità, in un momento cruciale della stagione in cui l’Inter punta a chiudere il 2024 con una vittoria per mantenere alta la pressione sulle rivali nella corsa scudetto.

Inter-Cagliari, Darmian non parte ma recupera!

AGGIORNAMENTO – Un’altra buona notizia riguarda Matteo Darmian. Sebbene non sia partito con la squadra per la trasferta in Sardegna, il difensore italiano sta completando il suo recupero a Milano e sarà pienamente disponibile per la Supercoppa Italiana. La sua assenza contro il Cagliari è stata valutata come una scelta prudente per assicurare un ritorno in piena forma. Darmian è una pedina versatile per Inzaghi, capace di ricoprire il ruolo di braccetto nella difesa a tre o di esterno sulla destra.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno