De Vrij, buone notizie per Inter-Atalanta! Oggi aggiornamento – CdS

De Vrij corre a grandi passi verso Inter-Atalanta, che salvo sorprese sarà la sua prima convocazione stagionale. Sul Corriere dello Sport si danno le sue condizioni in vista di venerdì sera.

DI RIENTRO – Se Lautaro Martinez è in forte dubbio per Inter-Atalanta, chi può finire in distinta venerdì alle 20.45 è Stefan de Vrij. Fuori per infortunio dall’amichevole di Monza contro l’Al-Ittihad dello scorso 7 agosto, dove nel recupero si era procurato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, sta aumentando i carichi di lavoro e punta la convocazione per la terza giornata di Serie A. Da Appiano Gentile le notizie che arrivano sono confortanti.

De Vrij, infortunio (quasi alle spalle): OK per Inter-Atalanta?

GLI SVILUPPI – Ieri, nella seduta di ripresa dopo la vittoria contro il Lecce, il difensore olandese si è allenato parzialmente in gruppo. Il Corriere dello Sport anticipa come oggi, invece, dovrebbe fare tutta la seduta con i compagni. Questa possibilità, che sarà confermata nelle prossime ore, darà luce verde su una sua presenza per Inter-Atalanta. Dove magari de Vrij non partirà titolare, visto che è pur sempre reduce da tre settimane di stop, ma aumenterà le opzioni in difesa per Simone Inzaghi (in attesa anche di Tomas Palacios).

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.