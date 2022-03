De Vrij e Brozovic in campo mentre gli altri riposano: il piano per Juventus-Inter – CdS

De Vrij e Brozovic sono fermi dalla trasferta di Liverpool ma faranno di tutto per esserci a Torino. Come ripreso dal Corriere dello Sport oggi in edicola, è previsto ancora lavora personalizzato in vista di Juventus-Inter

LAVORO A PARTE – Nessun dubbio su Lautaro Martinez (vedi articolo) ma ancora nessuna certezza sul recupero di tutto il gruppo. I tre giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi ai nerazzurri non convocati dalle rispettive nazionali non coinvolgono gli infortunati Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic, ancora alle prese con il lavoro personalizzato. E infatti sono gli unici nerazzurri presentatisi ad Appiano Gentile sabato. Come riportato dal Corriere dello Sport odierno, de Vrij e Brozovic si ritroveranno anche oggi per continuare con le sedute di fisioterapia e di corsa. La speranza di Inzaghi è riaverli in gruppo nel giro di 24-48 ore, in pratica alla ripresa degli allenamenti dell’Inter con la squadra quasi al completo. La presenza di Lautaro Martinez in Juventus-Inter è certa, quella di de Vrij e Brozovic non ancora.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

