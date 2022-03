De Vrij assente, Inzaghi in difesa cambia un interprete rispetto Torino – CdS

De Vrij indisponibile per la sfida casalinga in programma oggi contro la Fiorentina. Rispetto il match giocato a Torino, secondo il Corriere dello Sport Simone Inzaghi effettuerà un cambio.

IN DIFESA – Simone Inzaghi anche in Inter-Fiorentina in programma oggi alle 18 a San Siro dovrà fare a meno non solo di Marcelo Brozovic in regia, ma anche di Stefan de Vrij. Entrambi torneranno a disposizione, dopo la sosta, per il big-match contro la Juventus. Come contro il Torino, Inzaghi dovrà sostituire inevitabilmente l’olandese. Contro i granata era stato Andrea Ranocchia a prendere il posto dell’olandese proprio al centro della difesa, mentre oggi sarà Milan Skriniar, spostato nel ruolo di centrale, con l’inserimento di Danilo D’Ambrosio sul centro-destra.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.