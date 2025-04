De Vrij, affaticamento in Milan-Inter: la scelta di Inzaghi

Stefan De Vrij è partito dal primo minuto nella sfida tra Milan e Inter valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. L’olandese è stato sostituito nel secondo tempo del match: questo il motivo.

LA DECISIONE – Stefan De Vrij è stato sostituito al 79 minuto del derby di Coppa Italia tra Milan e Inter, fermo sul punteggio di 1-1. Il difensore, che ha disputato una buona partito risultando anche provvidenziale su Rafael Leao, ha lasciato il posto a Francesco Acerbi per un affaticamento muscolare. L’auspicio è che possa essere al meglio per il prossimo impegno del Tardini contro il Parma, cruciale per il sogno scudetto dei nerazzurri.