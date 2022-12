De Vrij o Acerbi per Inter-Napoli? Uno in vantaggio a oggi – CdS

De Vrij e Acerbi si giocano l’ultimo posto in difesa per Inter-Napoli, assieme a Bastoni e Skriniar. Il Corriere dello Sport dà uno dei due in vantaggio in vista della partita di mercoledì prossimo.

DIFESA DA COMPLETARE – L’infortunio accusato ieri da Stefan de Vrij (vedi articolo) preoccupa fino a un certo punto. La caviglia sinistra si è gonfiata, dopo uno scontro di gioco in allenamento. Il Corriere dello Sport esclude che ci siano state lesioni, a seguito degli accertamenti subito svolti. Bisognerà capire in quanto tempo riprenderà una condizione accettabile, per la quale sarà necessario che il gonfiore sparisca. Per questo, a oggi, è Francesco Acerbi in vantaggio per una maglia da titolare in Inter-Napoli.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno