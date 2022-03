De Vrij a parte ma rientro in gruppo vicino. Obiettivo Juventus-Inter – TS

Stefan de Vrij è fermo dalla sfida contro il Liverpool di inizio marzo. Il difensore olandese non ha risposto alla convocazione della sua nazionale ed è ad Appiano al lavoro con i nerazzurri. Obiettivo Juventus-Inter

RECUPERO – Stefan de Vrij sta recuperando dall’infortunio patito nel corso di Liverpool-Inter. Il difensore olandese, che ha saltato le ultime sfide della squadra nerazzurra, è un pilastro della squadra e, nonostante un calo di rendimento nelle ultime settimane, la sua presenza resta fondamentale per gli equilibri della squadra. Il difensore, assieme all’altro assente di lusso delle ultime partite Brozovic, non ha risposto alla chiamata della nazionale olandese ed è rimasto ad Appiano per smaltire il problema fisico. Secondo Tuttosport il rientro in gruppo del difensore è previsto per lunedì in modo da poter essere in campo per Juventus-Inter, sfida decisiva per il prosieguo della stagione.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi