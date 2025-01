De Siervo promette: «La Supercoppa Italiana sarà un’esperienza immersiva!»

L’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, commenta le novità tecnologiche introdotte nella Supercoppa Italiana, che avrà il via questa sera con Inter-Atalanta.

TUTTE LE EMOZIONI – Alle ore 20.00 l’atteso inizio della final four della Supercoppa Italiana, che si aprirà con la prima semifinale fra Inter e Atalanta. In merito alle novità tecnologiche introdotte quest’anno nella competizione, Luigi De Siervo dichiara: «Mai prima d’ora avevamo messo in campo ben 36 telecamere considerando il drone acrobatico, la Sky Cam e le telecamere cinematografiche. Stiamo trasformando la trasmissione della partita in un’esperienza visiva immersiva e coinvolgente, capace di catturare ogni emozione, in campo e sugli spalti, oltre a raccontare le varie fasi di gioco e i gesti tecnici più significativi».

De Siervo fiero delle innovazioni: ecco cosa aspettarsi dalla Supercoppa Italiana

SFORZO INNOVATIVO – Sui canali della Lega Serie A, l’Amministratore Delegato Luigi De Siervo prosegue: «Grazie alla collaborazione con Mediaset e Saudi Sports Channel, sarà realizzata una produzione televisiva di grande qualità tecnica ed estetica per valorizzare ulteriormente il prodotto Serie A a livello globale. Questo sforzo produttivo riflette il nostro impegno a innovare e a rendere il calcio italiano, sempre più, un vero spettacolo per tutti». Questo, dunque, quanto aspettarsi dall’edizione 2024/2025 della Supercoppa Italiana, che andrà in scena in Arabia Saudita a partire da oggi – 2 gennaio.