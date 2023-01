De Siervo: «Milan-Inter spettacolo nello spettacolo! Prima lega del Mondo»

Milan-Inter di Supercoppa Italiana a Riyad sarà una finalissima planetaria e televisivamente spettacolare (vedi articolo). De Siervo ne parla orgoglioso a non molte ore dalla sfida.

SUPER SPETTACOLO! − Le parole dell’AD della Lega Serie A, Luigi De Siervo, in merito agli sforzi per la Supercoppa Italiana di domani Milan-Inter: «Il desiderio di innovazione e l’obiettivo di attrarre le giovani generazioni ci ha spinto, da quando abbiamo avviato la trasformazione di Lega Serie A in una vera e propria media company, a ricercare sempre le più avanzate tecnologie e a pensare soluzioni innovative per offrire agli appassionati della Serie A il prodotto televisivo più spettacolare possibile. La finale che si disputerà al “King Fahd International Stadium” di Riyad, nonostante le difficoltà di dover produrre all’estero, sarà uno spettacolo nello spettacolo, con immagini cinematografiche, camere dedicate e super slowmotion, inoltre – ancora una volta – saremo orgogliosamente la prima Lega al mondo per quanto riguarda l’introduzione di nuove tecnologie sul campo per supportare gli arbitri grazie all’esordio nelle nostre competizioni del Fuorigioco Semiautomatico».

Fonte: legaseriea.it