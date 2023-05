De Siervo: «Fiorentina-Inter? Unico! Primi al mondo per un utilizzo»

De Siervo aggiorna sulla grande mole di lavoro in vista di Fiorentina-Inter. La Lega Serie A sta preparando uno spettacolo unico e mai visto prima

UNICA − L’AD della Serie A Luigi De Siervo sulle novità della finale di Coppa Italia (vedi articolo). Le sue parole: «La trasformazione della Lega Serie A in una media company ci consente oramai di realizzare prodotti di grande qualità e di spingerci sempre oltre per innovare lo storytelling dei nostri eventi. In occasione di Fiorentina-Inter daremo la possibilità ai broadcaster di mostrare agli appassionati collegati da tutto il mondo immagini innovative e spettacolari con prospettive mai viste prima su un campo da calcio, da quelle più vicine al terreno di gioco, a quelle aeree per non perdere nulla dell’atmosfera e delle emozioni della Finale. Saremo, infatti, i primi al mondo a utilizzare in una partita di calcio le nuovissime camere HDC-F5500 e HDC-3500 con Variable ND Filter della Sony, che sfruttano la più evoluta tecnologia attualmente disponibile per le riprese live».

