De Roon sicuro: «Centrocampo Inter? Dei tre, mi impressiona lui»

De Roon ha parlato del centrocampo dell’Inter concentrandosi soprattutto sul trio titolare. Tra tutti, apprezza un giocatore.

RICONOSCIMENTI – Intervenuto per una breve battuta sul centrocampista che più lo impressiona dell’Inter, Marten de Roon non ha avuto dubbi a Sport Mediaset. Il centrocampista olandese esalta la mezzala sarda, che in questa stagione ha già messo a referto tre gol e quattro assist. Il capitano della Dea si è espresso in questa maniera: «Barella per come gioca e per come carattere, vedo la sua voglia di vincere e la cattiveria, è quello che mi impressiona più dei tre». Lo stesso centrocampista di Gian Piero Gasperini aveva parlato ieri nella one-to-one ritornando anche sulla vittoria in campionato dei campioni d’Italia per 4-0.