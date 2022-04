De Leo: «Inter, non ci faremo condizionare dal 6-1 di Milano. Su Medel…»

De Leo, collaboratore di Sinisa Mihajlovic e domani in panchina in Bologna-Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del recupero della ventesima giornata. Aggiornamenti su alcuni giocatori infortunati e su Medel nonché sull’atteggiamento della squadra dopo il 6-1 dell’andata

SITUAZIONE INFORTUNATI − Emilio De Leo ha aggiornato sui giocatori alle prese con qualche acciacco fisico: «Il dottore ha detto i ragazzi che stanno tutti bene dopo il virus intestinale. Continua l’emergenza di Dijks che a breve farà ulteriori accertamenti ma per il resto non dovrebbero esserci defezioni».

CONTRO L’INTER − De Leo vuole concentrazione da parte del Bologna: «Noi non dobbiamo farci condizionare da nulla, nemmeno da quanto successo. Non ci faremo condizionare neanche dall’ampia sconfitta dell’andata, perché se facciamo l’errore di dipendere dai condizionamenti esterni non riusciamo a fare del nostro meglio».

MEDEL − Così De Leo in attesa del responso sul cileno, espulso contro la Juventus: «Da un punto di vista tecnico, l’assenza di Gary condiziona i compiti che vengono chiesti a determinati calciatori. Anche oggi lavoreremo con squadre miste perché tutti sappiamo cosa deve fare uno o l’altro. Se giocherà Gary dall’inizio avremo determinati obiettivi ma se non lo farà lui gli stessi obiettivi li avranno altri».

SOLUZIONI − De Leo sulle possibile opzioni offensive: «Sansone è una carta che possiamo giocarci dal primo minuto, questo è fuori discussione, potremmo anche sfruttare l’inerzia che ora Nicola ha dalla sua visto il gol realizzato. Oggi faremo in modo di far provare a tutti gli attaccanti i vari ruoli, poi decideremo. Arnautovic sta bene, non ha avuto nessun problema».