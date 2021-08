D’Aversa verso l’Inter: «Peccato per i nazionali. Servirà attaccamento»

D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match contro il Sassuolo. I blucerchiati saranno infatti gli avversari dell’Inter campione d’Italia al rientro dopo la sosta causa impegni delle Nazionali

ASSENTI – Roberto D’Aversa ha parlato al canale ufficiale YouTube della Sampdoria. Queste le sue parole: «Peccato per i nazionali. In 6 o 7 andranno via e quindi non potremo lavorarci. Questo dimostrà comunque che abbiamo una rosa di qualità. A livello fisico questo lo vedremo in campo anche perché non hanno fatto la preparazione completa, però loro soccombono a questo con determinazione e attaccamento alla maglia».