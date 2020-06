D’Aversa sorride, per Parma-Inter recupera ben tre giocatori – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” scrive che in vista della sfida con l’Inter D’Aversa può sorridere. Il suo Parma infatti recupera tre effettivi.

RECUPERI – Il bilancio dell’allenamento di ieri mattina è positivo e ripara parzialmente la situazione di emergenza di D’Aversa. Le buone notizie sono il rientro in gruppo di Bruno Alves, Grassi e Kucka, i quali si aggiungono al recupero di Siligardi. L’unico neo è l’assenza di Darmian. Se non dovesse recuperare per giocare contro l’Inter, la squadra che gli fa la corte da tempo, allora a destra verrà confermato Laurini. In mezzo alla difesa in vece dello squalificato Iacoponi giocherà Dermaku.