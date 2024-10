D’Aversa: «Empoli-Inter si prepara da sé. Valuto il turnover»

D’Aversa in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Inter ha presentato la sfida infrasettimanale della decima giornata, in programma domani alle 18:30.

CONTRO I NERAZZURRI – Roberto D’Aversa parla delle condizioni della sua squadra in vista di Empoli-Inter: « A livello di energie si è pagato molto la partita contro il Napoli, in un campo sabbioso come era il Castellani. Detto questo credo che c’è il valore dell’avversario, la gestione di una squadra giovane che deve capire di essere più smaliziata. Questa è una partita che si prepara da sé, valuteremo le condizioni dei ragazzi domani mattina. L’undici di partenza non è ancora deciso, ci sono più di 24 ore per fare valutazioni. Alcuni giocatori sono scesi in campo in condizioni fisiche precarie, probabilmente da altre parti non lo avrebbero fatto e mostrano un grande senso di appartenenza».

D’Aversa in Empoli-Inter valuta qualche turnover

POSSIBILI CAMBI – D’Aversa riguardi dei cambi, ha parlato così: «Se Pellegri ad esempio fosse al 100% potrei far rifiatare Colombo. Queste situazioni le conosciamo ma dobbiamo essere bravi a dargli condizione senza che si facciano male. Da ieri a oggi molti ragazzi li ho visti molto meglio. Bisogna valutare il recupero di una partita, dobbiamo fare le nostre valutazioni. Li ho visti meglio di come mi aspettavo. Solbakken titolare al posto di Esposito? Domani dobbiamo essere perfetti sotto tutti i punti di vista, sappiamo che il 100% potrebbe non bastare».