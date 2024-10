D’Aversa: «Empoli e Inter in equilibrio prima del rosso. Espulsione giusta!»

Roberto D’Aversa si è espresso nel post-partita di Empoli-Inter, terminata 0-3. Il tecnico italiano ha sottolineato come la gara sia stata in equilibrio prima del rosso.

LA SFIDA – Roberto D’Aversa ha parlato al termine di Empoli-Inter, match conclusosi 0-3: «Per 30 minuti siamo stati in equilibrio, poi la partita è diventata dura dopo il rosso. Sono rimasto con una linea difensiva a 4, preferendo non cambiare alcun uomo. Non dobbiamo fare l’errore di pensare che le prossime partite siano più semplici di quelle fatte finora. Il Como non può essere considerato come una squadra piccola, considerando quanto ha investito. Bisogna rispettare l’avversario pur essendo consapevoli di quanto fatto finora».

D’Aversa sull’attenzione e l’applicazione dei calciatori dell’Empoli

L’ATTENZIONE – Così D’Aversa sul comportamento in campo dell’Empoli: «Sull’abnegazione dei miei ragazzi non posso dire nulla. Peccato, fino ai primi 30 minuti le azioni più pericolose le avevamo fatte noi. Questa partita ci deve seguire come esperienza per renderci conto che basti un errore per rovinare un match. Senza prendersela con il ragazzo».