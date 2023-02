Darmian vede una maglia dal 1′ in Inter-Milan! In mediana, no dubbi − Sky

Meno uno a Inter-Milan. Simone Inzaghi sta preparando la sfida contro i rossoneri. Pochi i dubbi di formazione per il mister piacentino. Darmian dovrebbe essere riconfermato

POCHI DUBBI − «Credo che sarà la stessa formazione che ha battuto il Milan a Riyad. Con Darmian a destra e Dimarco a sinistra. Il trio Skriniar-Acerbi-Bastoni davanti a Onana. Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella in mediana». Ha esordito così Andrea Paventi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24. Dunque, squadra che ha vinto non si cambia per Inzaghi. L’Inter ha l’obiettivo di ripetere la prestazione di Supercoppa per bissare un trionfo, che sarebbe fondamentale in ottica corsa Champions League.