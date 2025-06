Darmian: «Umore Inter? Sempre stato alto. Tornati ad assaporare la vittoria!»

Matteo Darmian dipinge il quadro dello spogliatoio dell’Inter a un giorno dalla gara contro il River Plate. Ecco le sensazioni sui compagni, sugli avversari e sul torneo del Mondiale per Club.

UMORE ALTO – Inter TV riporta le dichiarazioni rilasciate da Matteo Darmian alla stampa prima dell’ultimo allenamento alla vigilia di Inter-River Plate. Così il difensore nerazzurro: «Il nostro umore è sempre stato alto, abbiamo intrapreso questa avventura con la giusta voglia e determinazione. Poi è normale che durante le partite ci siano delle difficoltà, però lavoriamo sempre per farci trovare pronti. Questo vale anche per domani. Sappiamo che sarà una partita difficile, però noi vogliamo passare il turno».

Le parole di Darmian alla vigilia di Inter-River Plate

AVVERSARIO – Sul River Plate, Matteo Darmian dichiara: «Mi aspetto un match complicato: loro la prepareranno nel migliore dei modi così come lo faremo anche noi. Dovremo essere bravi a interpretare bene la partita e a capire quello che servirà per portare a casa una vittoria importante, che ci servirebbe per passare il turno. Loro hanno giocatori di qualità e un carattere forte. Cercheranno di fare il possibile ma per noi sarà lo stesso».

NUOVA LINFA – Matteo Darmian prosegue: «I nuovi arrivati ci stanno dando tante energie. Ci danno una grande mano. Sappiamo che da qui in avanti avremo bisogno di tutti. Fin dall’inizio tutti si sono messi a disposizione, dai più giovani ai più esperti, e questo dev’essere lo spirito che ci porterà avanti da qui fino alla prossima stagione».

IL SAPORE DELLA VITTORIA – Matteo Darmian conclude: «Quello che penso del Mondiale per Club? Io penso a fare bene con la mia squadra, a dare il massimo con l’Inter. Autostima dopo l’ultima vittoria? È normale che vincere aiuta il morale. Volevamo tornare ad assaporare il gusto che ti dà una vittoria. Siamo tutti a disposizione del mister per cercare di migliorare e di continuare sulla strada percorsa in questi anni».