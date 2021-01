Darmian titolare in Inter-Milan e Hakimi in panchina?...

Darmian titolare in Inter-Milan e Hakimi in panchina? Un rischio

Condividi questo articolo

Darmian (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Darmian potrebbe tornare a giocare titolare a più di un mese di distanza. Ultima presenza contro il Napoli in campionato. Conte valuta anche se schierare o meno Achraf Hakimi e questo potrebbe essere decisivo per la corsia di destra.

UN RISCHIO – Darmian potrebbe tornare a giocare titolare dopo ben otto panchine consecutive e dal 1′. Resta da capire solo se sarà impiegato a sinistra al posto di Ashley Young o a destra, al posto di Achraf Hakimi. Tenendo in considerazione che tutte le volte che l’esterno italiano è stato impiegato, ha sempre fatto bene indipendentemente dalla fascia e dalla titolarità. Basti pensare al secondo tempo di Inter-Juventus con l’ingresso dello stesso Darmian sulla corsia di sinistra per contenere le manovre offensive bianconere dopo l’ingresso di Dejan Kulusevski poi annullato dalla coppia Darmian-Bastoni. Contro il Milan se Conte dovesse scegliere l’italiano schierato a destra – con Hakimi a riposo – Darmian sarà chiamato a contenere la pericolosità di Theo Hernandez che in campionato lo scorso ottobre ha riscontrato non poche difficoltà contro lo stesso Hakimi.