Darmian spinge come un forsennato, Perisic fa tutto. Male Dzeko: le pagelle – CdS

L’Inter batte il Napoli 3-2 e si porta a -4 punti dalla vetta. Decisivi diversi giocatori, uno su tutti Handanovic con la parata sul finale, ma anche Darmian e Perisic per tutta la partita. Dzeko entra male. Di seguito le pagelle con i migliori e i peggiori dell’Inter secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – L’Inter vince finalmente uno scontro diretto e merita i tre punti. Handanovic è tra i protagonisti della partita. La parata su Mario Rui nel finale è decisiva: voto 7. Stesso voto anche per Darmian, Brozovic, Calhanoglu e Perisic: l’italiano spinge come un forsennato per tutta la partita. I croati non stancano mai in entrambe le fasi, Perisic in particolare deve vedersela con Lozano e copre bene, sul finale fa anche l’attaccante. Male Edin Dzeko: la botta alla testa iniziale lo condiziona. Si fa rubare la palla del 3-2 e rimedia pure un giallo.ì: voto 5,5

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti