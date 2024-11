Darmian: «Serve attenzione in tutto! Mi fido dei nostri attaccanti»

Darmian ha detto la sua in merito alla partita di Champions League tra Inter e Arsenal, in programma questa sera a San Siro. Il jolly interista ha voluto elogiare pure i suoi compagni in attacco.

GRANDE CLUB – Matteo Darmian, come Simone Inzaghi, ha parlato a Prime Video in occasione di Inter-Arsenal. Il jolly nerazzurro elogia l’Arsenal e richiama i suoi compagni alla massima attenzione: «Mi viene in mente un grande club con grande storia e cultura calcistica. In questi due anni con Arteta lo sta dimostrando, sono una grande squadra, dobbiamo stare attenti. In queste partite sono i dettagli a fare la differenza, serve lavorare di squadra sia in fase offensiva che difensiva. Dobbiamo fare del nostro meglio per vincere».

Darmian presenta Inter-Arsenal e si fida dei suoi attaccanti

INTER GRANDE SQUADRA – Poi Darmian è fiducioso sulla sua squadra ed elogia anche gli attaccanti: «Legato ad Arteta non proprio, ma il Manchester City giocava e gioca tuttora un calcio stupendo. Ma anche noi siamo una grande squadra e le ambizioni in grandi club come l’Inter devono essere alte. Sappiamo che dobbiamo lavorare sia in fase offensiva che difensiva, per noi gli attaccanti sono fondamentali, ci fanno la differenza, anche quest’anno la faranno».