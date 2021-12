Darmian, niente Salernitana: resta ad Appiano. Due dubbi per Inzaghi – Sky

Si avvicina sempre di più Salernitana-Inter, sfida in programma domani allo stadio Arechi. Matteo Darmian non farà parte della squadra, dal momento che è rimasto ancora ad Appiano Gentile per proseguire con il recupero. Secondo l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi, per Inzaghi sono due i dubbi di formazione.

ASSENZA SICURA – Non ci sarà Matteo Darmian in Salernitana-Inter. A riportare la notizia è l’inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile, Andrea Paventi. Queste le sue parole sulle ultime di formazione: «Squadra che sta arrivando in questi minuti a Napoli e poi si sposterà a Salerno. Un paio di cambiamenti rispetto al Cagliari: uno davanti con Dzeko che partirà dall’inizio con Sanchez al suo fianco. L’altro dubbio è a sinistra con Perisic-Dimarco, il croato potrebbe godere di un breve riposo. Il resto tutti confermati. A destra ci sarà ancora Dumfries dal momento che Darmian non è partito con la squadra e rimarrà ad allenarsi ad Appiano Gentile».