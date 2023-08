Matteo Darmian è in dubbio per Cagliari-Inter, partita valida per la seconda giornata del campionato di Serie A.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Matteo Darmian è in dubbio per Cagliari-Inter. L’esterno, a seguito di problemi alla caviglia in Inter-Monza, ha compiuto lavoro personalizzato alla Pinetina. Lo staff monitora e segue l’evoluzione della situazione di giorno in giorno.

Fonte: SportMediaset.it