Darmian, la strada di Conte in Inter-Genoa sembra...

Darmian, la strada di Conte in Inter-Genoa sembra segnata: i motivi

Condividi questo articolo

Darmian (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Domenica alle 15 si giocherà Inter-Genoa. Darmian sarà titolare? Questa la domanda che si fanno i tifosi nerazzurri dopo la squalifica di Achraf Hakimi nel derby(QUI il comunicato del Giudice Sportivo).

BUON IMPATTO – Matteo Darmian è pronto a riprendersi una maglia da titolare nell’Inter di Antonio Conte? L’ex Manchester United ha sorpreso tutti nel suo inizio di avventura con la maglia nerazzurra scalzando per un periodo anche Achraf Hakimi dalla fascia destra realizzando anche 1 gol contro il Borussia Mönchengladbach e 3 assist. Poi la crescita esponenziale del marocchino e di Ivan Perisic sulla sinistra lo hanno relegato al ruolo di panchinaro con facoltà di entrare per dare maggiore freschezza sulle fasce o più garanzia in fase difensiva sia sulla destra che sulla sinistra.

QUASI CERTEZZA – Hakimi domenica è però squalificato e toccherà di nuovo a Darmian sostituirlo. Nelle ultime ore si è parlato di un ballottaggio con Ashley Young, ma l’esterno inglese è apparso in difficoltà fisica nell’ultimo periodo perdendo il posto da titolare a discapito di Perisic. Inoltre Darmian ha già giocato come “sostituto” nella sfida d’andata di Coppa Italia contro la Juventus “trasferendosi” a sinistra nella gara di ritorno giocata a Torino. Vedremo quale sarà la scelta di Conte, ma la strada sembra tracciata.