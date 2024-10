Darmian, in Inter-Juventus più importante del solito: vero jolly

L’importanza di Matteo Darmian in vista di Inter-Juventus e non solo è destinata ad aumentare. Il motivo è la sua duttilità che lo rende indispensabile viste le numerose defezioni in casa nerazzurra.

IMPORTANZA CRUCIALE – Matteo Darmian e Denzel Dumfries continuano a contendersi una maglia da titolare per Inter-Juventus in programma domenica alle 18 a San Siro. E proprio l’olandese potrebbe spuntarla, grazie alle ultime convincenti prestazioni messe in mostra nello spezzone di gara contro la Roma e contro gli Young Boys nella terza giornata della fase campionato di UEFA Champions League. Ma anche perché l’importanza dell’esterno italiano assume tutto un altro significato, considerando le defezioni in casa Inter. Ultima, ma non per importanza, quella di Carlos Augusto. Che mette in crisi la situazione sulle fasce e in difesa, vista l’assenza in contemporanea anche di Francesco Acerbi.

Matteo Darmian e la sua duttilità: fondamentale per Inter-Juventus e non solo

JOLLY – Matteo Darmian diventa così il vero e proprio jolly che Simone Inzaghi può tenere in panchina e lanciare a gara in corso, in base alle necessità. Alternativa per lo stesso Denzel Dumfries sulla fascia destra, ma allo stesso tempo alternativa anche per Federico Dimarco sulla fascia sinistra. E non solo. Con lo spostamento di Yann Bisseck sul lato sinistro della difesa come vice di Alessandro Bastoni, Darmian può servire all’occorrenza anche per dare il cambio a Benjamin Pavard sul lato destro della difesa. Insomma, una vera e propria carta fondamentale da sfruttare in base a come si metterà la partita. Ecco perché per Inter-Juventus è probabile che il tecnico scelga di preservarlo, con una partenza dalla panchina, lanciando Denzel Dumfries dal primo minuto a tutta fascia sulla destra.