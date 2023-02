Darmian in punta di piedi all’Inter, oggi una garanzia. Con il Milan partita speciale – CdS

Matteo Darmian rappresenta ad oggi un elemento cardine per i meccanismi di Simone Inzaghi. Decisivo in Coppa Italia contro l’Atalanta, la sua caparbietà continua a premiarlo e contro il Milan si candida ancora per una maglia da titolare. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il derby sarà sempre una partita speciale per lui.

DA TIFOSO – Matteo Darmian rappresenta oggi una garanzia per l’Inter, nonostante due anni e mezzo fa sia arrivato in punta di piedi. Un elemento fondamentale per i meccanismi di Simone Inzaghi, sia quando c’è da fare il cambio a gara in corso sia quando c’è da dargli fiducia dall’inizio come contro l’Atalanta in Coppa Italia. Una valida alternativa non solo sulla fascia (destra o sinistra), ma anche da difensore nei tre dietro, al posto di Milan Skriniar. In vista del derby si candida ancora per una maglia da titolare, ma proprio contro il Milan sarà una partita speciale per lui. Tifoso interista sin da bambino, è cresciuto nel settore giovanile dei rossoneri – così come raccontato anche durante l’intervista a DAZN -, dove lo portò Beniamino Abate, padre dell’ex terzino Ignazio, per lanciarlo prima negli Allievi e poi nella Primavera. Adesso è interista a 360 gradi, come dimostra anche la trattativa andata a buon fine per il rinnovo del contratto fino al 2024.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia