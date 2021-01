Darmian fuori per infortunio in Roma-Inter, ora accertamenti:...

Darmian fuori per infortunio in Roma-Inter, ora accertamenti: le condizioni

Darmian è stato costretto a lasciare il campo per infortunio al 34′ di Roma-Inter (vedi articolo). La società ha fatto sapere che il laterale necessita di accertamenti dopo il contrasto subito nel corso del primo tempo.

PROBLEMA FISICO – Come se non bastasse il risultato negativo Roma-Inter porta anche un infortunio. È quello di Matteo Darmian, che al 34′ ha lasciato il posto ad Ashley Young. Si è fatto male all’anca, ma ancora non è chiaro il motivo. Per questo il difensore si è recato a Villa Stuart per fare degli accertamenti radiografici: a breve nuovi aggiornamenti.