Con Darmian scatta l’emergenza esterni: in tre rischiano Napoli-Inter!

Simone Inzaghi si ritrova a fare la conta a centrocampo: l’infortunio di Matteo Darmian fa scattare l’emergenza esterni. Ecco il punto della situazione a quattro giorni da Napoli-Inter.

EMERGENZA – L’Inter strappa il pass per la semifinale di Coppa Italia, mettendo in cassa forte un altro importante obiettivo. Dalla sfida di San Siro contro la Lazio, però, arrivano anche spiacevoli notizie come l’infortunio di Matteo Darmian. Il centrocampista italiano si aggiunge alla lunga lista degli indisponibili di Simone Inzaghi, che prima di un appuntamento importante come quello di sabato si ritrova in piena emergenza esterni. L’allenatore piacentino, infatti, rischia di arrivare a Napoli-Inter, scontro diretto tra le due pretendi al titolo, con zero alternative sugli esterni.

Da Darmian a Carlos Augusto e Zalewski: ecco la situazione a -4 da Napoli-Inter

IL QUADRO DELLA SITUZIONE – In attesa di novità sulle condizioni di Darmian, uscito nel corso del primo tempo contro la Lazio per un problema muscolare alla coscia sinistra, è difficile pensare che possa prendere parte a Napoli-Inter. Lo stesso vale per Carlos Augusto e Nicola Zalewski. Entrambi lamentano un risentimento muscolare al polpaccio e potrebbero non riuscire a recuperare in tempo per la “gara scudetto” di sabato. A Inzaghi, dunque, restano sulle fasce i due titolarissimi Federico Dimarco e Denzel Dumfries, lasciati a riposo dal primo minuto in Coppa Italia ma chiamati comunque agli straordinari nel corso della partita. Se l’emergenza sugli esterni dovesse continuare, allora l’allenatore nerazzurro sarà costretto a studiare una soluzione alternativa che possa permettere ai due di rifiatare in qualche modo.