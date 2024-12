Darmian e de Vrij ginocchio sotto osservazione! Ma uno può recuperare in Inter-Como

La vigilia della sfida contro il Como si tinge di apprensione per Simone Inzaghi, che deve fare i conti con le condizioni fisiche precarie di due pedine fondamentali della sua difesa: Matteo Darmian e Stefan de Vrij. Le ginocchia dei due difensori tengono in sospeso il tecnico nerazzurro, costretto a rivedere i suoi piani per la gara di domani sera al Meazza.

LA SITUAZIONE – Fino a questo momento, entrambi i giocatori sono da considerare fuori dalla lista dei disponibili in vista di Inter-Como in programma domani a San Siro. Anche se, secondo quanto riportato da Sky Sport, permane un filo di speranza per Stefan de Vrij, che potrebbe essere convocato almeno per la panchina. Il problema di Darmian è legato a una botta subita giovedì scorso nella sfida di Coppa Italia contro l’Udinese. Il difensore accusa ancora un gonfiore al ginocchio, segnale che il colpo non si è riassorbito completamente. Inzaghi sta valutando soluzioni alternative, con Bastoni provato al centro della difesa, ruolo che ricopre in Nazionale, affiancato da Bisseck e Carlos Augusto. In un momento così delicato, l’Inter dovrà fare leva sulla solidità del gruppo e sulla capacità di adattamento per superare le difficoltà, così come specificato anche dal tecnico in conferenza stampa alla vigilia.

De Vrij diverso da Darmian: la situazione

UNA POSSIBILITÀ – Diversa, ma altrettanto preoccupante, è la situazione di de Vrij. Il centrale olandese non presenta segni visibili di infortunio, come gonfiore o altri sintomi evidenti, e ieri è riuscito ad allenarsi per quasi tutta la seduta. Tuttavia, un fastidio persistente al ginocchio lo ha costretto a interrompere l’allenamento in anticipo e lascia il suo impiego contro il Como in forte dubbio. Lo staff medico e tecnico sperano di riuscire a recuperarlo almeno per la panchina, ma la prudenza rimane la parola d’ordine per evitare rischi maggiori. Le assenze di Darmian e de Vrij si sommano a quelle già certe di Acerbi e Pavard, delineando un quadro di emergenza totale per la retroguardia nerazzurra.