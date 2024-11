Darmian con Inzaghi nella conferenza di vigilia di Inter-Arsenal

Matteo Darmian sarà protagonista insieme a Simone Inzaghi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Inter-Arsenal, match della quarta giornata della fase campionato di Champions League 2024-2025. Ecco a che ora parleranno e come sarà possibile seguire le loro dichiarazioni in diretta.

CONFERENZA INZAGHI – Matteo Darmian accompagnerà il tecnico Simone Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia di Inter-Arsenal, come avviene sempre prima di un match di Champions League ma non sempre in Serie A. I due presenteranno la partita in programma domani alle 21 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la quarta giornata della fase campionato, nella classica conferenza stampa di vigilia: appuntamento in sala stampa dal BPER Training Centre di Appiano Gentile alle 15, con Inter-News.it che come di consueto seguirà l’evento dalle 14.45 con la diretta testuale delle parole di Inzaghi e del giocatore. Alle 19 la conferenza stampa di Mikel Arteta e un calciatore dell’Arsenal. Rifinitura quasi in contemporanea: alle 12 i nerazzurri, alle 12.15 italiane (ancora in Inghilterra) i Gunners.