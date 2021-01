Darmian chiede minuti: titolare in Roma-Inter per contrastare gli esterni?

Darmian chiede minuti: titolare in Roma-Inter per contrastare...

Darmian (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Darmian scalpita in panchina e chiede minuti ad Antonio Conte. L’esterno italiano potrebbe essere schierato titolare in Roma-Inter sia per far rifiatare Ashley Young sia per cercare di respingere la spinta di Karsdorp.

NUOVA OCCASIONE – Darmian, che ad oggi quando chiamato in causa non ha mai deluso Antonio Conte indipendentemente dalla fascia, chiede più minuti. In Roma-Inter potrebbe avere una nuova chance dal primo minuto. Anche contro la Sampdoria probabilmente si aspettava una maglia da titolare che però non è arrivata, con Antonio Conte che ancora una volta gli ha preferito Ashley Young. L’esterno inglese dopo pochi minuti ha sprecato la prima palla gol creata dai nerazzurri dal limite dell’area calciando a lato. Per il resto altra partita poco sufficiente del calciatore che non ha contribuito alla spinta sulla fascia sinistra. Ecco perché Conte contro la Roma potrebbe scegliere di puntare su Darmian sia per dare fiato allo stesso Young sia per contrastare la spinta di Karsdorp impiegato da Fonseca sulla fascia destra.