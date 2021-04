Darmian cambia ruolo in Inter-Sassuolo? Possibile modifica per Conte

Inter-Sassuolo, mercoledì alle 20.45, vedrà Bastoni squalificato così come Brozovic (vedi articolo). Secondo Sky Sport c’è la possibilità di avere Darmian in un nuovo ruolo.

SI CAMBIA? – Per Inter-Sassuolo c’è da trovare il sostituto di Alessandro Bastoni in difesa. Il classe ’99 è squalificato, Aleksandar Kolarov oggi non si è allenato per la lombosciatalgia che l’ha frenato venerdì ed è praticamente out pure lui. In giornata ha invece ripreso in gruppo Danilo D’Ambrosio, guarito dal Coronavirus, ma è comunque reduce da quasi tre settimane in cui si è potuto allenare soltanto a casa, in isolamento. Per Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, è comunque una delle scelte di Antonio Conte per mercoledì. Il favorito è Matteo Darmian, che dopo aver giocato su entrambe le fasce sarebbe schierato come centro-sinistra nella difesa a tre. Al centro torna Stefan de Vrij, con Andrea Ranocchia che è anche lui nel ballottaggio a tre per sostituire Bastoni. Questa la probabile formazione di Conte per Inter-Sassuolo secondo Sky Sport: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Darmian; Hakimi, Gagliardini, Barella, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.