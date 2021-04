Darmian avanza su Hakimi: Conte ragiona sul copia-incolla di Cagliari-Inter

Darmian è fortemente candidato per una maglia da titolare in Inter-Cagliari. Ma Conte sta ragionando sul suo impiego al posto di Hakimi. Una scelta che non è nuova in stagione, anzi

SORPRESA A DESTRA – Tra meno di tre ore l’Inter ufficializzerà le scelte di formazione fatte da Antonio Conte per affrontare il Cagliari a Milano. La grande novità della mattinata, come anticipato nei ballottaggi di Inter-Cagliari (vedi probabili formazioni), è la possibile titolarità di Matteo Darmian come quinto di centrocampo. Ma non a sinistra, bensì a destra. Il ballottaggio principale non è quindi con Ashley Young, bensì con Achraf Hakimi. E ora il numero 36 sembra favorito per giocare dal 1′. Quella di Hakimi sarebbe un’esclusione a sorpresa ma nulla di nuovo. Già all’andata Conte ha puntato su Darmian titolare con Hakimi subentrato (e poi uscito per infortunio, ndr). E alla fine è andata bene così in Cagliari-Inter (vedi analisi tattica). Conte farà copia-incolla delle sue scelte dell’andata?