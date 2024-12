Darmian assente per Cagliari-Inter! Inzaghi non rischia

Domani alle ore 18 si disputerà la partita tra Cagliari e Inter in Sardegna. Simone Inzaghi perde un altro pezzo dopo Benjamin Pavard e Francesco Acerbi, le novità su Matteo Darmian.

ASSENZA – Stefan de Vrij viaggia verso il recupero e dovrebbe essere già titolare in Cagliari-Inter. Matteo Darmian invece mancherà all’appello della trasferta in Sardegna. L’esterno ha già saltato la gara contro il Como per un problema di natura fisica rimediato con l’Udinese in Coppa Italia e non sarà presente nemmeno nella prossima gara di campionato in programma domani. L’obiettivo, così come per Benjamin Pavard e Francesco Acerbi, sarà quello di recuperarlo per gli impegni di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Darmian out in Cagliari-Inter, le scelte di Inzaghi

CHI GIOCA? – Simone Inzaghi non vuole rischiare di perdere un altro tassello in difesa per tanto tempo. Per questo motivo Darmian rimarrà fuori per la trasferta di Cagliari, dove a giocare dietro saranno Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni e Yann Bisseck. Sugli esterni il tecnico darà spazio ai titolarissimi, vale a dire Federico Dimarco e Denzel Dumfries. Carlos Augusto e Tajon Buchanan sono le prime alternative sulle fasce e avranno sicuramente spazio. Bisseck invece non avrà un sostituto di ruolo, la speranza è che non ci siano ulteriori problemi senza Darmian.