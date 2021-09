Damsgaard in dubbio per Sampdoria-Inter: si aggiunge agli altri a rischio

L’Inter domani dovrà dare uno sguardo anche alla partita della Danimarca, per capire le condizioni di Damsgaard. Il centrocampista della Sampdoria non è al meglio e le sue condizioni sono da valutare in vista del match di domenica.

A RISCHIO – Mikkel Damsgaard ha giocato solo poco meno di un tempo (è entrato al 53′) sabato sera contro le Isole Faer Oer. La Danimarca tornerà in campo domani sera (ore 20.45) a Copenaghen contro Israele e c’è da capire se il commissario tecnico Kasper Hjulmand lo metterà in campo. Le condizioni di Damsgaard sono da monitorare in vista di Sampdoria-Inter, in programma domenica alle ore 12.30. Per Roberto D’Aversa, già alle prese con alcuni problemi (vedi articolo), è una preoccupazione in più. La TV ligure Primocanale parla di Valerio Verre in pole position per sostituire Damsgaard domenica, così come di Fabio Depaoli e Adrien Silva per Bartosz Bereszynski e Albin Ekdal (a loro volta non al meglio). Senza Damsgaard possibile che il tecnico blucerchiato opti per un 4-4-2, con Francesco Caputo all’esordio e Fabio Quagliarella.