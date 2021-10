D’Ambrosio sorpresa dal 1′: cambia la formazione di Empoli-Inter – Sky

D’Ambrosio torna titolare? Questa l’ultima novità a ridosso di Empoli-Inter. Secondo quanto appreso da Sky Sport, Inzaghi sembra aver scelto di far rifiatare lo stakanovista Skriniar

PROBABILE FORMAZIONE – Il ballottaggio in difesa tra Stefan de Vrij e Milan Skriniar viene vinto dal… secondo, che quindi inizierà in panchina! Questa è la scelta di Simone Inzaghi sul turnover, secondo quanto appreso da Andrea Paventi – giornalista di Sky Sport – a Empoli. Per la prima volta in stagione senza Skriniar, l’Inter ritroverà a sorpresa Danilo D’Ambrosio titolare da terzo destro. Confermata, inoltre, l’idea di un avvicendamento per reparto. A centrocampo ci sarà Nicolò Barella, ma l’altra mezzala probabilmente sarà Roberto Gagliardini anziché Matias Vecino. Questo l’ultimo dubbio di Inzaghi, che sicuramente stravolgerà l’undici titolare della sua Inter non solo con D’Ambrosio dal 1′. Di seguito la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi a circa tre ore dall’inizio di Empoli-Inter (ore 20:45).

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 32 F. Dimarco; 7 A. Sanchez, 10 Lautaro Martinez.