D’Ambrosio lascia il campo dopo un brutto colpo subito

Danilo D’Ambrosio subisce un brutto colpo ed è costretto a lasciare il campo dopo un brutto fallo negli attimi finali di Sampdoria-Inter

INFORTUNIO – C’è preoccupazione in casa Inter per le condizioni di Danilo D’Ambrosio. Il terzino nerazzurro ha subito un fallo negli ultimi istanti di Sampdoria-Inter. Il giocatore è uscito a fatica dal campo. Si spera che si tratti solo di un colpo e non di qualcosa di più serio.