D’Ambrosio e il feeling con l’Europa League, lo Shakhtar Donetsk conferma

Danilo D’Ambrosio col gol allo Shakhtar Donetsk ha confermato il suo feeling con l’Europa League. Un legame che parte da lontano.

PADRONE DELLA FASCIA – Danilo D’Ambrosio è ormai una certezza come esterno destro di centrocampo. Il terzino di Caivano è entrato nei titolari contro l’Atalanta per non uscirne più, cambiando le gerarchie sulle fasce. E attenzione che la scelta non è difensiva come si poteva pensare la prima volta. Il numero 33 interpreta il ruolo con un forte compito offensivo. Ed è il migliore nel farlo, come si sono accorti anche in casa Shakhtar.

GOL EUROPEI – D’Ambrosio nella semifinale contro gli ucraini ha trovato un gol importante per tempismo. Sia perché era appunto la semifinale che per il minuto. La rete del 2-0 ha indirizzato la gara sui binari ideali. Soprattutto ha confermato il feeling del terzino con la competizione. Questo contro lo Shakhtar infatti è il quarto gol di D’Ambrosio con la maglia dell’Inter in Europa League. Altri tre erano arrivati nella stagione 2014-2015. E sono le uniche reti europee del giocatore. Ne avrà un altro in serbo per la finale?