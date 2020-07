Da Napoli a Napoli, Eriksen non ha ancora trovato il suo posto nell’Inter

Napoli-Inter era stata la prima partita di Eriksen trequartista. Una gara che aveva promesso diverse cose, non mantenute. Ora ancora col Napoli il danese cerca l’ennesima occasione.

INIZIO PROMETTENTE – Sembra passato un anno da Napoli-Inter di Coppa Italia, prima gara post Covid. Per l’Inter significava anche la prima della “nuova era” Eriksen. Conte quella sera presentava per la prima volta la sua squadra col 3-4-1-2 studiato per valorizzare il danese. Che dal canto suo segnava al minuto 2 riaprendo la sfida. Malgrado il finale amaro, tutto faceva presagire fosse solo il primo passo di un nuovo cammino elettrizzante. Invece si è trattato di un fuoco di paglia.

CAMMMINO BALBETTANTE – Il numero 24 undici partite dopo non ha ancora convinto. Né Conte né i suoi tifosi. Non a caso è partito titolare sette volte e ha messo insieme 579 minuti. Il tecnico lo vuole meno timido, più attivo. più determinante. Lui qualche passettino lo sta facendo ma ancora troppo poco. Non ci si può accontentare del compitino. Tanto che è sempre in discussione, in perenne dubbio, anche oggi che si gioca di nuovo contro il Napoli.

ANCORA NAPOLI – Eriksen è alla perenne ricerca di una svolta nella sua breve esperienza in nerazzurro. Le ultime due di campionato possono essere un’occasione. L’ennesima. Ad iniziare da Inter-Napoli. Contro gli azzurri aveva dato buoni segnali, acceso speranze. E la sfida è di livello, malgrado la classifica degli uomini di Gattuso. Che sia l’occasione giusta per cominciare davvero?