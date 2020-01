Cutrone: “Scartato dall’Inter! Derby di Coppa Italia il ricordo piÃ¹ bello”

Cutrone: “Scartato dall’Inter! Derby di Coppa Italia il ricordo più bello”

Patrick Cutrone è ritornato in Italia con la maglia della Fiorentina, con la quale ha già segnato in campionato. Domani ritrova l’Inter, e nel corso di un’intervista alla “Gazzetta dello Sport” parla del suo gol realizzato in Coppa Italia con la maglia del Milan.

INTER PASSATO E PRESENTE – Patrick Cutrone inizia l’intervista ricordando quando da piccolo fu scartato dall’Inter, che domani sfiderà ancora una volta in Coppa Italia: «Il primo provino a sei anni l’ho fatto con l’Inter. Domani in Coppa Italia? Visti i miei trascorsi, quelle contro l’Inter non sono mai partite normali. Loro più forti?Ma noi andiamo a San Siro per vincere. Del resto, cosa abbiamo da perdere? Pensando e giocando da squadra.

Tra di noi non c’è Maradona che poteva dribblare dieci avversari e vincere la partita da solo. Chi toglierei dall’Inter? Lukaku o Lautaro. Insieme sono micidiali»».

RICORDI – Cutrone ricorda il gol realizzato all’Inter con la maglia del Milan proprio in Coppa Italia ma non solo, anche il derby perso grazie alla tripletta di Mauro Icardi: «Ricordo più bello? Il 27 dicembre 2017, derby di

Coppa Italia, minuto 104. Suso mi serve un pallone d’oro e io lo butto dentro. Nerazzurri eliminata. Quello più brutto? Sempre un derby, quello perso con la tripletta di Icardi».

Fonte: Gazzetta dello Sport – Luca Calamai.