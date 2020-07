Cutrone punto fermo della Fiorentina, avvisa l’Inter: tre gol nelle ultime tre

Patrick Cutrone realizza tre gol nelle ultime tre giornate di Serie A e manda un chiaro messaggio all’Inter in vista della sfida di mercoledì sera. Ora l’attaccante sarà il punto fermo della Fiorentina per questo finale di stagione.

ATTENZIONE – Patrick Cutrone è capace di rendersi pericoloso e lo ha già dimostrato contro Verona, Lecce e Torino. Se assistito bene dai compagni che gli girano intorno, il calciatore può essere pericoloso soprattutto in velocità e con i suoi inserimenti. Poco utilizzato in questa stagione dopo il suo arrivo, l’attaccante ha collezionato al momento quattordici partite e quattro gol. Nelle ultime partite però qualcosa è cambiato, il calciatore ha ritrovato continuità e fiducia, e se aiutato maggiormente dai compagni di squadra, l’ex Primavera del Milan ha dimostrato in più riprese di poter segnare senza troppi problemi. Attaccante propenso al sacrificio, potrebbe essere quello che serviva da tempo alla Fiorentina, anche perché davanti la porta non è uno che trema. Domani ancora una volta dovrebbe partire titolare contro l’Inter insieme a Federico Chiesa e Ribery, per questo motivo la difesa dell’Inter svolgerà un ruolo importantissimo.