Curva Sud Milan, dietrofront per il derby con l’Inter! La decisione

La Curva Sud del Milan ha fatto un dietrofront in merito alla solita contestazione contro giocatori e società. Per la partita contro l’Inter arriva una nuova decisione dell’ultim’ora.

NUOVA DECISIONE – Domani Milan-Inter, terzo derby stagionale dopo quello di andata e la finale di Supercoppa italiana a Riad. In entrambi i casi, il Diavolo ha avuto la meglio, ma domani la squadra di Simone Inzaghi vorrà cambiare assolutamente il trend. La partita si svolgerà a San Siro alle ore 18. A proposito di San Siro, è arrivato un dietrofront da parte della Curva Sud rossonera, ossia del tifo organizzato del Milan. Infatti, se fino a ieri si parlava ancora di contestazione e silenzio nei confronti della squadra e della società, come riferisce Beppe Di Stefano, in collegamento dall’Hotel Melià per Sky Sport 24, è arriva una nuova decisione. Questo l’aggiornamento dell’inviato: «Domani verrà il sospeso sia il silenzio che la contestazione, quindi sarà uno stadio non solo colorato rossonero, perché il Milan giocherà in casa, ma anche festante. Sarà una bella partita dal punto di vista coreografico o quantomeno dal punto di vista sonoro». Il Milan, quindi, sarà spinto dal suo popolo, ma ovviamente l’Inter avrà il solito grande supporto della sua tifoseria, immancabile.