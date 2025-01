Curva Sud, prosegue la contestazione: in silenzio anche in Milan-Inter

Troppi malumori in casa rossonera e i tifosi non ci stanno più. La Curva Sud non bada neanche al derby e prepara un’altra contestazione per Milan-Inter.

MALCONTENTO – Si prospetta un Milan-Inter decisamente insolito. In casa rossonera il clima non è dei migliori, considerando che anche il cambio in panchina tra Paulo Fonseca e Sergio Conceicao non è riuscito a riportare del tutto il sereno. Tra i malumori nello spogliatoio, i risultati non abbastanza all’altezza e un mercato che reca malcontento, i tifosi provano a far sentire la loro voce nei riguardi della società e della dirigenza. E per farlo scelgono la maniera più assordante: il silenzio. Secondo quanto riporta SportMediaset, infatti, la Curva Sud rossonera anche in una partita importante come Milan-Inter proseguirà con la sua contestazione.

Milan-Inter, che atmosfera a San Siro? Curva Sud in silenzio!

COSA ASPETTARSI – La contestazione della Curva Sud prosegue da diverse settimane, per i motivi sopra elencati. Il derby non sposta la tifoseria rossonera dalle proprie idee, tanto da scegliere di restare in silenzio anche domenica pomeriggio. Cosa c’è da aspettarsi, dunque, dall’atmosfera di San Siro per Milan-Inter? Praticamente niente. Niente striscioni, bandiere, coreografie e cori in sostegno della squadra di Sergio Concecao. I supporter nerazzurri, a questo punto, potrebbero approfittarne per far sentire maggiormente il proprio calore.