Curva Nord, parole di fuoco per Juventus-Inter: il comunicato

Con un comunicato duro, la Curva Nord nerazzurra ha parlato della decisione della società bianconera di non chiudere la vendita dei biglietti per Juventus-Inter che, con ogni probabilità, sarà giocata a porte chiuse.

COMUNICATO – Nonostante sia quasi certo che Juventus-Inter si disputerà a porte chiuse a causa dell’emergenza coronavirus, la società bianconera non ha chiuso la vendita dei biglietti. Con un duro comunicato la Curva Nord nerazzurra ha condannato il gesto e ha invitato i tifosi della squadra ospite a non procedere all’acquisto dei tagliandi. Di seguito il comunicato integrale:

“NON ACQUISTATE I BIGLIETTI PER TORINO

La Curva Nord invita tutti i tifosi interisti a non acquistare i tagliandi tuttora in distribuzione per il settore ospiti di Torino per l’incontro di domenica.

Sebbene possa apparire paradossale, formalmente lo svolgimento “a porte chiuse” non è stato ancora ufficializzato quindi la società torinese – che non merita neppure di esser menzionata su questa pagina – sta continuando nella vendita e potrà farlo fino alle 24 ore precedenti l’incontro.

Nel rispetto di una propria assurda facoltà, pare certo che una volta ufficializzata l’esclusione del pubblico NON provvederà al rimborso dei tagliandi emessi.

La Curva Nord ha deciso che, qualora con qualunque giustificazione l’incontro dovesse svolgersi in presenza del pubblico, non presenzierà comunque a Torino”.