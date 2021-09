La Curva Nord non dimentica Eriksen: cori in Inter-Bologna. E saluto all’ex

Eriksen è fermo ormai da cento giorni, ma la Curva Nord e la società non si dimenticano certo di lui. Durante Inter-Bologna cori nei confronti del danese, con la speranza di rivederlo presto in campo con la maglia nerazzurra.

PARTE DEL GRUPPO – Christian Eriksen resta al centro dell’Inter e nel 6-1 contro il Bologna è arrivata una nuova dimostrazione. La Curva Nord, nel corso del secondo tempo, gli ha dedicato dei cori di incitamento, sperando che in tempi rapidi il danese torni in campo dopo il malore di tre mesi fa. Non solo: nel Secondo Anello Verde è apparso anche uno striscione dedicato a un ex. “Marko Arnautovic, la Nord ti saluta”, il messaggio dedicato all’attaccante del Bologna, in nerazzurro nella stagione 2009-2010 con poche presenze (ma comunque in rosa nel Triplete). Tardo pomeriggio di festa anche sugli spalti quindi, verso Eriksen e non solo.