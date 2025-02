Curva Nord lontana da Torino, ma vicini alla squadra! L’importanza dei tifosi dell’Inter

A due giorni dalla partita contro la Juventus, è arrivata la nota ufficiale della Curva Nord dell’Inter che hanno deciso di non prendere parte alla trasferta di Torino. Ma caricheranno la squadra direttamente ad Appiano Gentile! Il tifo organizzato ha sempre avuto un ruolo determinante nel trasmettere energia e motivazione ai giocatori, soprattutto in sfide di grande pressione come quella contro la Juventus.

IL COMUNICATO – La Curva Nord non fa mancare il proprio supporto all’Inter, alla vigilia della partita in casa della Juventus. Nonostante la scelta di non presenziare domenica allo Stadium, gli ultras nerazzurri hanno organizzato un raduno alla Pinetina: «Come noto a tutti non prenderemo parte alla trasferta di Torino. Nonostante la nostra assenza sugli spalti, non possiamo di certo far mancare la carica alla squadra. Ci ritroveremo quindi ad Appiano Gentile per dimostrare ai ragazzi tutto il nostro sostegno in vista di una sfida cruciale. L’appuntamento è sabato alle 15.00 nel parcheggio antistante il centro sportivo. È il momento di restare uniti e di tirare fuori l’orgoglio che da sempre contraddistingue il popolo interista. Invitiamo tutti a partecipare in massa portando una bandiera e indossando una sciarpa nerazzurra al collo».

Tifosi lontani dall’Allianz Stadium, ma vicini all’Inter

IL SOSTENO DEI TIFOSI – Il Derby d’Italia è da sempre una delle sfide più sentite del campionato, una gara che vale più dei tre punti e che, quest’anno, potrebbe avere un impatto decisivo sulla lotta scudetto. La Curva Nord ha scelto di non prendere posto nel settore ospiti dell’Allianz Stadium, ma non per questo farà mancare il proprio supporto ai giocatori. Con un messaggio diffuso sui social, i tifosi nerazzurri hanno chiamato a raccolta tutti i sostenitori dell’Inter per un raduno ad Appiano Gentile nella giornata di sabato, durante l’ultimo allenamento prima della partenza per Torino. L’obiettivo è chiaro: trasmettere energia alla squadra e far sentire il calore del tifo interista prima della battaglia contro i bianconeri.

SEMPRE VICINI – Il tifo organizzato ha sempre avuto un ruolo determinante nel trasmettere energia e motivazione ai giocatori, soprattutto in sfide di grande pressione come quella contro la Juventus. Il supporto dei tifosi, seppur a distanza, sarà una spinta in più per Lautaro Martinez e compagni, che sanno di avere alle spalle un’intera tifoseria pronta a sostenerli. L’appuntamento è fissato per sabato alle 15:00, quando i tifosi interisti si raduneranno fuori dal centro sportivo per caricare la squadra.