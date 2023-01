La Curva Nord inneggia l’Inter per la Supercoppa vinta: «Grazie ragazzi»

Tra poco l’Inter scenderà in campo contro l’Empoli dopo aver vinto la Supercoppa Italiana. La Curva Nord celebra la vittoria della squadra di Inzaghi con un bel striscione

CELEBRAZIONE − L’Inter tra poco si appresta a giocare contro l’Empoli in campionato. La Curva Nord celebra la vittoria in Supercoppa Italiana con cori a favore della squadra e un bel striscione: «Grazie ragazzi». A documentare il tutto il nostro inviato da San Siro Alberto Gallo. La Curva Nord aveva peraltro avvisato sulla festa in onore del trofeo vinto a Riyad.