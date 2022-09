Curva Nord contro Zhang, per Inter-Roma una priorità dal tifo – CdS

La Curva Nord da giovedì sta prendendo posizione in maniera netta contro la proprietà Suning, con striscioni eloquenti all’indirizzo del presidente Zhang (vedi articolo). Per il Corriere dello Sport in Inter-Roma ci sarà un approccio diverso.

LA PROTESTA – Giovedì sera, dopo la riunione della Curva Nord, è ufficialmente iniziata la contestazione verso Steven Zhang. In questi giorni lo slogan “Zhang vattene” è apparso un po’ per tutta Milano, soprattutto sotto forma di uno striscione. Motivo per cui, in vista di Inter-Roma sabato alle 18, si cerca di capire quale sarà la risposta del tifo nei confronti della proprietà. Stando al Corriere dello Sport, nonostante il clima teso dopo la sconfitta di Udine, la priorità sarà sostenere la squadra per arrivare alla vittoria. Solo dopo, per la Curva Nord, arriverà la contestazione verso Zhang.

Fonte: Corriere dello Sport – and.ram.